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Nesrişah Yorgun’u boşandığı eşi öldürüp çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş

İHA
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Giriş: 29.05.2021 16:06
Güncelleme:29.05.2021 16:16
Iğdır’da 5 yıldır kayıp olan Nesrişah Yorgun’un, boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp, sandık içinde apartmanın bodrum katına gömüldüğü ve üzerinin de fayansla kapatıldığı ortaya çıktı. Ekipler cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İ.A.'yı da İstanbul'da gözaltına alarak Iğdır'a getirdi.
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