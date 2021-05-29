Nesrişah Yorgun’u boşandığı eşi öldürüp çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş

Iğdır’da 5 yıldır kayıp olan Nesrişah Yorgun’un, boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp, sandık içinde apartmanın bodrum katına gömüldüğü ve üzerinin de fayansla kapatıldığı ortaya çıktı. Ekipler cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İ.A.'yı da İstanbul'da gözaltına alarak Iğdır'a getirdi.