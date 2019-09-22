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22.09.2019
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
Neslican Tay sol bacağını kaybetmesine neden olan kanser hastalığı yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Neslican öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
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