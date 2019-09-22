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22.09.2019

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Neslican Tay sol bacağını kaybetmesine neden olan kanser hastalığı yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Neslican öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

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