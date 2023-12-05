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Neriman'ın Evi’ne kamera kriz çıkardı! Kıbrıslı Rumlar KKTC'yi BM'ye şikâyet etti

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 10:22
KKTC tarafının 1974'den beri askeri nöbet yeri olarak kullanılan sınırdaki Neriman'ın Evi'ne kamera yerleştirmesi üzerine Kıbrıs Rum Kesimi ortalığı ayağa kaldırdı.
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