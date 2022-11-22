Necip Hablemitoğlu suikastının emrini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen verdi tetiği onlar çekti! İddianame kabul edildi

Türkiye’yi karanlığı boğmak isteyenlerin kirli elleriyle gerçekleştirdiği sır suikastlardan birinin daha üzerindeki sır perdesi aralandı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunuduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hablemitoğlu suikastıyla ilgili çok önemli bilgiler de ortaya çıktı.