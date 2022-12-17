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Necip Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu

DHA
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Giriş: 17.12.2022 16:08
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş,  gece 04.30 sıralarında Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
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