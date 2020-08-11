11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türk hücumbotu Kaş'a! Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı | NAVTEX nedir?

Türk hücumbotu Kaş'a! Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı | NAVTEX nedir?

, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından 'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu 'nın ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise önüne demirledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Türk hücumbotu Kaş'a! Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı | NAVTEX nedir?

'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün açıklarından demir alan , 'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti.

Oruç Reis, 'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA