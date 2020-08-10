Oruç Reis gemisi için Navtex ilan edildi

SON DAKİKA: Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

NAVTEX EDİR?

İngilizce "Navigational text messages" ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.

Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.