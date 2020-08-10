Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan tutuştu! AB ve NATO'ya koştular

NE OLMUŞTU?

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Navtex ilan etmiş, Yunanistan Genelkurmay Başkanı tatilini yarıda keserek Güney Kıbrıs'tan ülkesine dönmüştü. Donanmasını bir araya toplayan Yunanistan, Türkiye'yi durduramayacağını anlayınca Almanya'dan destek istedi. Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak diplomasiye şans tanıması ricasında bulundu. Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini vurgulayarak yine de şans verdi.



Ancak Yunanistan, Mısır ile MEB anlaşması imzalayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden resti çekti ve talimat vererek Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderdi. Yunanistan gelişme üzerine Kuvvet Komutanları'nı acilen topladı. Güvenlik Kurulu da Başbakan Miçotakis tarafından toplantıya çağrıldı. Oruç Reis'in çalışmaları sürüyor.