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NATO’da ABD Başkanı Biden’dan gaf zirvesi! Zelenski’ye “Putin” Harris’e “Trump” dedi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 12.07.2024 09:56
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden için NATO Liderler Zirvesi "sınavı" oldukça  kötü geçti. Biden peş peşe gaflara imza attı. Beyaz Saray yolundaki yarıştan çekilip çekilmeyeceğine de cevap verdi.
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