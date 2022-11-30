30 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
NATO’da 3’lü mutabakat zirvesi! Bükreş’te Türkiye-Finlandiya-İsveç görüşmesi
Bükreş'teki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dişişleri Bakanları arasında önemli bir görüşme oldu. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beklentilerimizi vurguladık değerlendirmesinde bulundu. Yayınlanan sonuç bildirisinde ise "teröre karşı türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz" ifadesi kullanıldı.