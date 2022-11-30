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NATO’da 3’lü mutabakat zirvesi! Bükreş’te Türkiye-Finlandiya-İsveç görüşmesi

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Giriş: 30.11.2022 09:31
Bükreş'teki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dişişleri Bakanları arasında önemli bir görüşme oldu. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beklentilerimizi vurguladık değerlendirmesinde bulundu. Yayınlanan sonuç bildirisinde ise "teröre karşı türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz" ifadesi kullanıldı.
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