NATO zirvesi Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiler?

NATO Zirvesi'ne ilişkin A Haber ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı. ABD ile ilişkilerin bundan sonra nasıl olacağına değinen Caşın, Macron'un Türkiye'ye yönelik tavrındaki değişimin nedenini de açıkladı. İşte detaylar...