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NATO Liderler Zirvesi başlıyor! Stoltenberg Başkan Erdoğan’ı böyle karşıladı

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Giriş: 29.06.2022 11:51
İspanya'nın başkenti Madrid'de Kral 6. Felipe'nin verdiği yemekle başlayan NATO Zirvesi'nde gözler bugüne çevrildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zirve öncesi "tarihi kararlar alacağız" dedi. Türkiye'ye güvenceler verilmesiyle birlikte imzalanan mutabakat sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci için "en hızlı kabul olacak" yorumu yapıldı. Başkan Erdoğan gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
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