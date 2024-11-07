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Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’dan korkunç itiraf: Salim cesedi al parçala dedi

Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’dan korkunç itiraf: Salim cesedi al parçala dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 11:10
Narin Güran cinayeti soruşturmasında duruşmada flaş gelişmeler yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, duruşma salonunda yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Karaman, “İçeriden önemli bir itiraf geldi. Nevzat Bahtiyar bomba bir açıklama yapıyor. Amca Salim Güran bana anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ben de öldürdüm dedi ifadelerini kullandı. Yani bir yasak ilişkiden bahsediyor. Bu yasak ilişki sırasında Narin bizi gördü ben de öldürdüm demiş Salim Güran Nevzat Bahtiyar’a. Yukarı bakınca Yüksel’i ağlarken gördüm diyor. Salim cesedi al parçala dedi ifadesini verdi” şeklinde konuştu.
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