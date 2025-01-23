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Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 17:05
Diyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği kararın gerekçesi açıklandı. 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.
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