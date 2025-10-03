03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Narin davasında yeni gelişme! Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi
Narin davasında yeni gelişme! Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi

Narin davasında yeni gelişme! Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 09:50
Diyarbakır'da genlerce ülke gündemini işgal eden Narin Güran cinayeti davasında 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyelerine karar verildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin davasında yeni gelişme! Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi
Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!
Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Marinette Gazze yolunda!
Marinette Gazze yolunda!
Narin davasında 3 tahliye!
Narin davasında 3 tahliye!
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
MİT Mossad casusunu yakaladı!
MİT Mossad casusunu yakaladı!
Sumud’u bekliyorum, çikolata isteyeceğim
"Sumud'u bekliyorum, çikolata isteyeceğim"
30 ilde FETÖ’ye operasyon! 64 tutuklama
30 ilde FETÖ’ye operasyon! 64 tutuklama
MİT İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı
MİT İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı
İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü?
İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü?
Daha Fazla Video Göster