Narin davasında yeni gelişme! Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi
Narin davasında yeni gelişme! Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 09:50
Diyarbakır'da genlerce ülke gündemini işgal eden Narin Güran cinayeti davasında 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyelerine karar verildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
