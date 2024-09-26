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Narin cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! Narin’in eniştesinden dikkat çeken ifade

Narin cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! Narin’in eniştesinden dikkat çeken ifade

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 14:39
Narin'in kaybolduğu gün yoğun telefon görüşmesi yapan kişiler arasında Salim Güran'ın kayınbiraderi Narin'in ise eniştesi olan Mehmet Şevket Kaya da vardı. Kaya'nın "kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirme" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenilirken ifadesi de dikkat çekti.
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