26 Eylül 2024, Perşembe
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Narin cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! Narin’in eniştesinden dikkat çeken ifade
Narin'in kaybolduğu gün yoğun telefon görüşmesi yapan kişiler arasında Salim Güran'ın kayınbiraderi Narin'in ise eniştesi olan Mehmet Şevket Kaya da vardı. Kaya'nın "kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirme" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenilirken ifadesi de dikkat çekti.