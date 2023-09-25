Nahçıvan’da Başkan Erdoğan – Aliyev görüşmesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"ne imza attı. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 3 anlaşma imzalandı. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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