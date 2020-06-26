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Mustafa Destici A Haber'de Baroların yapısında düzenleme yapılması gerektiğini söyledi

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Giriş: 26.06.2020 23:52
Güncelleme:26.06.2020 23:52
A Haber canlı yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Baroların yapısında düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Destici, "Bir düşünceniz varsa TBMM'de dile getirirsiniz. Neticede TBMM'nin iradesine herkesin saygı duyma zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber'de barolar gündemini değerlendirdi.

Baroların sistemindeki adaletsizliği dile getiren Destici, düzenlemenin TBMM'de yapılacağını vurgulayarak, "Herkes fikrini söyler ama neticede kanunu yapacak olan Meclis'tir." dedi.

"DÜŞÜNCELERİ, FİKİRLERİ VARSA TBMM'DE DİLE GETİRİRLER"

Önemli açıklamalarda bulunan Destici, "Baroların seçimiyle ilgili bir problem olduğu anti demokratik bir sistemin olduğu ve tüm avukatların iradesinin yansımadığı muhakkak. Bu düzenleme nerede yapılacak? TBMM'de yapılacak. Eğer sizin de barolar olarak bir görüşünüz, bir düşünceniz varsa TBMM'de dile getirirsiniz. Neticede TBMM'nin iradesine herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Herkes fikrini söyler ama neticede kanunu yapacak olan Meclis'tir." şeklinde konuştu.

Baroların yapısında düzenleme yapılmalı
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