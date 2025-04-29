Murat Ongun’un aranan evinde neler çıktı? Bu görüntüler ilk kez A Haber’de

İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk' ve ‘terör' soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasına el konulduğu iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.

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