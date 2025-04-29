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Murat Ongun’un aranan evinde neler çıktı? Bu görüntüler ilk kez A Haber’de

Murat Ongun'un aranan evinde neler çıktı? Bu görüntüler ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 22:47
İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk' ve ‘terör' soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasına el konulduğu iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.
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Murat Ongun’un aranan evinde neler çıktı? Bu görüntüler ilk kez A Haber’de
Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
Murat Ongun’un aranan evinde neler çıktı? İlk kez A Haber’de
Murat Ongun'un aranan evinde neler çıktı? İlk kez A Haber'de
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