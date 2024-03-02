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Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na videolu gönderme: İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil

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Giriş: 02.03.2024 16:46
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem imamoğlu'nun belediyecilik anlayışında yaşanan büyük sorunlara anlatan bir videoyu alıntıladı. Video kısa sürede izlenme rekoru kırarken Murat Kurum videoya "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir" notunu düştü. İşte detaylar...
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