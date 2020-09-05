Murat Karayalçın'ın 'Muharrem İnce' açıklamaları ne anlama geliyor?

Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' ne anlama geliyor. Murat Karayalçın'ın A Haber ekranında Muharrem İnce'nin başlattığı "hareket" ile ilgili açıklamaları ile ne anlatmak istedi? CHP'de neler oluyor? Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? Abdullah Gül'ün çatı aday olma projesi çöktü mü? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkan İhsan Aktaş, CHP ve Muharrem İnce cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' ne anlama geliyor. Murat Karayalçın'ın A Haber ekranında Muharrem İnce'nin başlattığı "hareket" ile ilgili açıklamaları ile ne anlatmak istedi? CHP'de neler oluyor? Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? Abdullah Gül'ün çatı aday olma projesi çöktü mü? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkan İhsan Aktaş, CHP ve Muharrem İnce cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

Genar Başkan İhsan Aktaş ise yaşanan süreci iki ihtimalli olarak değerlendirdi. Aktaş, İnce'nin CHP seçmeni tarafından dışlanabilceği riskinin olduğuna dikkat çekti. Murat Karayalçın'nın açıklama yapması fiilen Muharrem İnce'nin etkili olduğunu göstergesi olarak nitelenebilir diye konuştu.