Memleket Hareketi ile Muharrem İnce'nin amacı ne? Murat Karayalçın A Haber'e konuştu

Son dakika haberleri... CHP'nin önemli ve etkili isimlerinden olan Murat Karayalçın A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Karayalçın, Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi'ni, Abdullah Gül'ün olası adaylığını, parti içinde muhaliflere yapılan baskılara kadar her şeyi tüm detayları ile anlattı.

A Haber'e konuşan Karayalçın, "Muharrem İnce bu adımıyla aslında Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır. Türk siyasetinde bugüne kadar böyle bir hamle görmedik. Bin günlük çalışma planı "hareket" anlamına gelmez. Yeni bir yöntem bu" dedi.

Karayalçın, "Sayın İnce ile yaptığımız görüşmede de söyledim. CHP'nin birliğinin bozulmaması gerekiyor. Geriye dönük tartışmaları bırakmalıyız dedim. Eğer bu hareket yeni bir parti haline dönüşmeyecekse zararı olmaz, siyaset alanını genişletir. Ancak siyasette zemin ve zaman önemlidir. Şu anda bu hareketin ne zamanıdır, ne de zemini vardır." açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' ne anlama geliyor. Murat Karayalçın'ın A Haber ekranında Muharrem İnce'nin başlattığı "hareket" ile ilgili açıklamaları ile ne anlatmak istedi? Karayalçın'ın Muharrem İnce'nin bu hareketinin 'abileri harekete geçirdi' sözleri ne anlama geliyor? CHP'den neler oluyor? Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? Abdullah Gül'ün çatı aday olma projesi çöktü mü? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkan İhsan Aktaş, CHP ve Muharrem İnce cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

KİM BU CHP'DEKİ ABİLER?

Mahmut Övür, Murat Karayalçın'ın "Muharrem İnce'nin hareketi CHP içersindeki abileri harekete geçirdi" sözlerini yorumladı. Övür, "Kimi kastediyor bilmiyorum. Abiler dediğinin sayıları bellidir. Tecrübesi olan Hikmet Çetin, Altan Öymen gibi isimleri kastetmiş olabilir. Bu 'abiler' Kılıçdaroğlu yönetimini desteklediler. Muharrem İnce lehine yönelin pek etkili olacaklarını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Genar Başkan İhsan Aktaş ise yaşanan süreci iki ihtimalli olarak değerlendirdi. Aktaş, İnce'nin CHP seçmeni tarafından dışlanabilceği riskinin olduğuna dikkat çekti.