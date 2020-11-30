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Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf! 17 Ağustos'tan bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan bu yana corona virüs tedavisi görüyordu. Sağlık durumu iyiye giden Böcek'in, birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.
Muhittin Böcek, 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
7 Eylül'de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti.
Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.