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Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf! 17 Ağustos'tan bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu

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Giriş: 30.11.2020 12:11
Güncelleme:30.11.2020 12:18
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan bu yana corona virüs tedavisi görüyordu. Sağlık durumu iyiye giden Böcek'in, birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.

Muhittin Böcek, 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

7 Eylül'de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti.


Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.

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