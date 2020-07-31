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Muharrem İnce yeni parti kuruyor! İlhan Kesici gemileri yaktı
CHP’den umudu kesen Muharrem İnce parti kurmaya hazırlanıyor. İnce'nin Atatürkçü çizgide parti kurmak için çalışmalara hız verdiği, partisini 15 Eylül'de Hakkari'de açıklayacağı konuşuluyor. Partinin önemli isimlerinden İlhan Kesici'nin de gemileri yaktığı, Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmemesi durumunda imza toplayarak aday olacağı belirtiliyor.