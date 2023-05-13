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Muharrem İnce'ye kumpasın arkasında kimler var? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 13:25
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 4 kişi hakıknda yakalama emri talep edildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran soruşturmanın ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı. Kıran, "İlginç bir gelişme FETÖ’nün önemli bir ismi Cevheri Güven, Deniz Baykal ve MHP’ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı yine bu kumpasta adı geçiyor." dedi.
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