BİZE ULAŞIN
25.11.2019
Muharrem İnce'den yayınını yarıda kesen Halk TV ile ilgili flaş açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki çeteyi ifşa ederken Halk TV tarafından sansüre uğrayan Muharrem İnce, Habertürk'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, ''''Halk TV neden kestin benim yayınımı? 'Yandaş medya senin yayınını neden verdi?' diye soracaklarına, neden Halk TV yayını vermedi diye sormaları gerekiyor.'' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.