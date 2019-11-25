Muharrem İnce'den yayınını yarıda kesen Halk TV ile ilgili flaş açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki çeteyi ifşa ederken Halk TV tarafından sansüre uğrayan Muharrem İnce, Habertürk'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, ''''Halk TV neden kestin benim yayınımı? 'Yandaş medya senin yayınını neden verdi?' diye soracaklarına, neden Halk TV yayını vermedi diye sormaları gerekiyor.'' dedi.