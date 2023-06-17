17 Haziran 2023, Cumartesi
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Muharrem İnce'den geri dönüş sinyali: Gençler hazır olun bayramdan sonra yollara düşeceğiz
Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerine giden yolda FETÖ ve CHP tarafından düzenlenen kumpas sonucu adaylıktan çekilme kararı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. İnce geri dönüş mesajı verirken "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...