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Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Partisinde demokrasi olmayanlar ülkeye demokrasi vaat edemez

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Giriş: 18.09.2021 13:27
Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara'da 1. Olağan Kurultay'ını gerçekleştirdi. Kurultayda tek aday olan Muharrem İnce yaptığı konuşmada CHP’yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muharrem İnce, "Partisinde demokrasi olmayanlar ülkeye demokrasi vaat edemez." diye konuştu.
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