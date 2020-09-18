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Muharrem İnce Karadeniz'e gidiyor

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Giriş: 18.09.2020 14:01
Güncelleme:18.09.2020 15:21
Muharrem İnce başlattığı ‘Memleket Hareketi’ kapsamında Güney Doğu’nun ardından Karadeniz’e gidiyor. Peki program ne zaman başlayacak? Hangi illere gidecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.

Muharrem İnce başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Güney Doğu'nun ardından Karadeniz'e gidiyor. Peki program ne zaman başlayacak? Hangi illere gidecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.

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