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Karayalçın: "Muharrem İnce CHP içerisindeki abileri harekete geçirdi" Peki kim bu abiler? CHP'de neler oluyor?

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Giriş: 05.09.2020 17:30
Güncelleme:05.09.2020 17:55
Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' ne anlama geliyor. Murat Karayalçın'ın A Haber ekranında Muharrem İnce'nin başlattığı "hareket" ile ilgili açıklamaları ile ne anlatmak istedi? Karayalçın'ın Muharrem İnce'nin bu hareketi 'abileri harekete geçirdi' sözleri ile ne demek istedi? CHP'de neler oluyor? Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? Abdullah Gül'ün çatı aday olma projesi çöktü mü? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkan İhsan Aktaş, CHP ve Muharrem İnce cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' ne anlama geliyor. Murat Karayalçın'ın A Haber ekranında Muharrem İnce'nin başlattığı "hareket" ile ilgili açıklamaları ile ne anlatmak istedi? Karayalçın'ın Muharrem İnce'nin bu hareketi 'abileri harekete geçirdi' sözleri ile ne demek istedi? CHP'de neler oluyor? Memleket Hareketi CHP'yi böler mi? Abdullah Gül'ün çatı aday olma projesi çöktü mü? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkan İhsan Aktaş, CHP ve Muharrem İnce cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

KİM BU CHP'DEKİ ABİLER?

Mahmut Övür, Murat Karayalçın'ın "Muharrem İnce'nin hareketi CHP içersindeki abileri harekete geçirdi" sözlerini yorumladı. Övür, "Kimi kastediyor bilmiyorum. Abiler dediğinin sayıları bellidir. Tecrübesi olan Hikmet Çetin, Altan Öymen gibi isimleri kastetmiş olabilir. Bu 'abiler' bugüne kadar parti içi birlik olsun diye Kılıçdaroğlu yönetimini desteklediler. Muharrem İnce lehine yönelin pek etkili olacaklarını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Genar Başkan İhsan Aktaş ise yaşanan süreci iki ihtimalli olarak değerlendirdi. Aktaş, İnce'nin CHP seçmeni tarafından dışlanabilceği riskinin olduğuna dikkat çekti. Murat Karayalçın'nın açıklama yapması fiilen Muharrem İnce'nin etkili olduğunu göstergesi olarak nitelenebilir diye konuştu.

Memleket Hareketi ile Muharrem İncenin amacı ne? Murat Karayalçın A Habere konuştu MEMLEKET HAREKETİ İLE MUHARREM İNCE'NİN AMACI NE? MURAT KARAYALÇIN A HABER'E KONUŞTU

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