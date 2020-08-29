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Muharrem ayı ve Aşure Günü neden önemli? Aşure günü hangi ibadetler yapılır?

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Giriş: 29.08.2020 15:55
Güncelleme:29.08.2020 16:21
Bugün Muharrem ayının 10. günü. Manevi dünyamızda önemli bir yeri olan bugün ile ilgili Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber’e önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamil Yaşaroğlu, “Muharrem ayı Hicri takvime göre yeni yılın ilk ayı oluyor. Savaşın haram ve yasak kabul edildiği 4 aydan birisidir. Oruç tutulması o dönemde bir gelenek olarak devam etmekteydi.” ifadelerini yer verdi. İşte tüm detaylar…

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

- Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

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2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyuruldu. (Hakim)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı,

10 defa şu dua okunur:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

10- Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

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