Aşure Günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure Günü öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz
Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak ediliyor. Muharrem ayı ve Aşure günü Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Bereket ve bolluğun simgesi olan Aşure Günü hangi kılınacak namazlar araştırılmaya başlandı. Aşure gününde bu güne mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Aşure gününde öğle ile ikindi arasında 4 rekatlık bir namaz daha kılınır. Peki, Aşure Günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...
Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Aşure Günü'nde yapılması gereken ibadetler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aşure Günü ibadetleri arasında kuşluk vaktinde kılınan 2 rekat namaz ve öğle ile ikindi arasında kılınan 4 rekatlık bir namaz ön plana çıkıyor. Peki, Aşure Günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte ayrıntılar...
AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selâm veya bir Müslüman'a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.
Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek'at namaz kılınır.
Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.
Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.
ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ
Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılabilir. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.
AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...
KERBELA OLAYI NEDİR?
Kerbela olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680 Hicri takvimde ise 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakının Irak'ın Kerbela bölgesinde şehit edilmesidir. Kerbela olayı her yıl Aşure gününde İslam Dünyası'nda matem atmosferi içerisinde anılır.