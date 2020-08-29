Aşure Günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure Günü öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz

Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Aşure Günü'nde yapılması gereken ibadetler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aşure Günü ibadetleri arasında kuşluk vaktinde kılınan 2 rekat namaz ve öğle ile ikindi arasında kılınan 4 rekatlık bir namaz ön plana çıkıyor. Peki, Aşure Günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte ayrıntılar...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selâm veya bir Müslüman'a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.

Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek'at namaz kılınır.

Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.