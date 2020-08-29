Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar: Kerbela olayı nedir? Aşure Günü önemi ve fazileti nedir?
Aşure Günü meydana gelen olaylar nelerdir? İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı bilinen Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması gibi hadiselerin bugün yaşandığı kabul ediliyor. Peki, Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? Kerbela olayı nedir? Aşure Günü önemi ve fazileti nedir?
Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olan Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması hadisesinin bu günde yaşandığı biliniyor. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor. Peki, Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? Kerbela olayı nedir? Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? İşte cevaplar...
AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR
Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...
KERBELA OLAYI NEDİR?
Kerbela olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680 Hicri takvimde ise 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakının Irak'ın Kerbela bölgesinde şehit edilmesidir. Kerbela olayı her yıl Aşure gününde İslam Dünyası'nda matem atmosferi içerisinde anılır.
AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez."
Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te'âlâ da onu dilediğince ihyâ eder."
Allâh-u Te'âlâ'nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te'âlâ'nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!
Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te'âlâ'ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur."