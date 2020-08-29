Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar: Kerbela olayı nedir? Aşure Günü önemi ve fazileti nedir?

Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olan Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması hadisesinin bu günde yaşandığı biliniyor. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor. Peki, Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? Kerbela olayı nedir? Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? İşte cevaplar...

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...