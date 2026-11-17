Dünya sessiz, Gazze kimsesiz... Soykırım büyüdü, acılar katlandı

Gazze'de torunlarıyla birlikte çadırda yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Eyüp'ün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yemek yerken elleri titreyen ve yaşadığı çaresizlik yüzüne yansıyan yaşlı öğretmene hayırseverler yardım eli uzattı. Abdullah Eyüp Hoca ve torunlarına yardım ulaştırılırken kaldıkları çadırı aydınlatmaları için akülü lamba da hediye edildi. A Haber'in 'Özel Dosya' haberinde, yıllarını çocukların eğitimine adayan emekli öğretmenin yaşadığı dram ve kendisine ulaştırılan yardımlar ekrana taşındı. Abdullah Eyüp'ün hikayesi, Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren sivillerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.