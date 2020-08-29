Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Bir sene hasta olmamak için...

Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü bu sene 29 Ağustos'a denk geliyor. Bu mübarek günde yapılan aşure tatlısının yanı sıra namaz kılmak, dua etmek gibi bazı ibadetler de ön plana çıkıyor. Bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor. Peki, Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir?

AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)