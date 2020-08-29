Aşure Günü bereket için ne alınır? Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Aşure Günü'nde alışveriş yapmakla ilgili farklı görüşler bulunuyor. Bu zamanda alışveriş yapmanın bereketi artıracağına inanılıyor. Bu görüşün doğru olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Aşure Günü bereket için ne alınır? Muharrem 10 Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? İşte merak edilenler...

AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?

Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.