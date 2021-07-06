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Muhalefetten Katar'a yönelik algı operasyonu

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Giriş: 06.07.2021 00:49
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi Katar'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı yatırımlara karşı muhalefetin algı operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı'dan gelen yatırımlarda da Katar'dan gelen yatırımlarda da algı operasyonunun yapılmasına ilişkin "Bu durumda işin altından çıkmamız mümkün değil" diyen Tansi, Türkiye'nin ABD ve Avrupa ülkeleri dışından da aldığı yatırımların önemine vurgu yaptı. Tansi ayrıca Katar'ın dünyadaki yatırımlara ilişkin örnekler verdi. İşte detaylar...
Muhalefetten Katar'a yönelik algı operasyonu
Muhalefetten Katar'a yönelik algı operasyonu
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