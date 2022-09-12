12 Eylül 2022, Pazartesi
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Muhalefette HDP’ye bakanlık istifaları! CHP'li isimden skandal bölücü ifadeler... Çarpıcı değerlendirme: Tokalaşacak kadar yakın yumruk yemeyecek kadar uzak
Son dakika haberi... CHP'den "HDP'ye bakanlık" sonrası şimdi de "Kürdistan" çıkışı geldi. CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek, "Diyarbakır Kürdistan'ın parçasıdır" diyerek skandal ifadeler kullandı. 6'lı masa dağılacak mı? Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu neden görüşmüyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.