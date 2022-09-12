Muhalefette HDP’ye bakanlık istifaları! CHP’li isimden skandal bölücü ifadeler... Çarpıcı değerlendirme: Tokalaşacak kadar yakın yumruk yemeyecek kadar uzak

İŞ DÜNYASI PATENTLİ İSİM

Bir testi içinde ne varsa dışına da onu sızdırır. Bu testinin içinde Erdoğan karşıtlığıyla bir araya gelen ama ortak paydası problemli partiler bütünü var. O yönüyle bakıldığında cumhurbaşkanı adayı konusunu Ekim Aralık 2022 takvimine olabildiğinde öteleyip bu arada partili cumhurbaşkanı adayı veya partilerin üzerinde mutabakata varacağı bir sürpriz isim. Bunun Sayın Abdullah Gül olmayacağı çok açık. O daha sonrasında bu partileri ve olası kırılmaları koordine edecek ve tedavi edecek bir aktör gibi şu anda konuşlanıyor giderek. O yönüyle de bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun kendisini tanımlama biçimiyle Türkiye'deki büyük sermaye grupları başta olmak üzere CHP üzerinde oyun kuranların Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağına ilişkin anlayış belediye başkanlarını işaret ediyor. O zaman bir mutabakat daha tesis edilemezse iş dünyası patentli sürpriz isimlerle karşılaşmamız çok daha kuvvetle muhtemel.