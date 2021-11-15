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Muhalefet şehit yakınına küfreden Türkkan’a neden sahip çıkıyor? Kılıçdaroğlu neden yatırımcıları tehdit ediyor?

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 09:34
Güncelleme:15.11.2021 09:40
Bingöl’de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a sahip çıkan Meral Akşener de şehit yakınlarınada kürsüden hakaretler yağdırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye’nin mega projelerinden olan Kanal İstanbul’u hedef alıp büyükelçilere mektup yazdı ve “Yaptırmayın” çağrısında bulunarak yatırımcılara olan tehditlerini yineledi. Peki Meral Akşener Lütfü Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Küfrü topyekün örtbas çabası mı? "Siyasi kutuplaşma" neden körükleniyor? Muhalefet stratejisini tehdit üzerine mi kurdu? Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi büyükelçilere "şikayet" mektubunun amacı ne? Amaçları "yatırım gelmesin, üretim olmasın" çabası mı? CHP büyükelçiler üzerinden ne mesaj verdi? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu değerlendirdi.
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