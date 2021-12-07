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Muhalefet küfür dilinde neden ısrar ediyor? Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki aday Gül mü?

A Haber
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Giriş: 07.12.2021 12:50
Güncelleme:07.12.2021 12:53
Meclis’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken el hareketindeki amacı ne?  ABD Ankara Büyükelçisi Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu neden ziyaret etti? ABD elçisi muhalefete aday olarak Kemal Dervişi mi önerdi? CHP ve İYİ Parti'de adaylık krizi mi yaşanıyor? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Mersin mitingine neden çağrılmadı? Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki aday Gül mü? Gündemin öne çıkan konularını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi avukat Mehmet Sarı,  Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Zakir Avşar değerlendirdi.
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