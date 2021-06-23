23 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muhalefet algı siyasetiyle ne amaçlıyor? CHP-HDP ve İYİ Parti ortak dil kullanıyor
Siyaset üretemeyen muhalefet, son günlerde gerçek dışı iddia ve tehditlerini artırdı. Meral Akşener'in esnaf gezilerinde sahnelenen tiyatrolar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcılara yönelik tehdit dolu sözleri buna en somut iki örnek. Peki muhalefetin amacı ne? Cevabı A Haber’in hazırladığı özel haberde…