Muhalefet algı siyasetiyle ne amaçlıyor? CHP-HDP ve İYİ Parti ortak dil kullanıyor

Siyaset üretemeyen muhalefet, son günlerde gerçek dışı iddia ve tehditlerini artırdı. Meral Akşener'in esnaf gezilerinde sahnelenen tiyatrolar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcılara yönelik tehdit dolu sözleri buna en somut iki örnek. Peki muhalefetin amacı ne? Cevabı A Haber’in hazırladığı özel haberde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN