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Muhalefet algı siyasetiyle ne amaçlıyor? CHP-HDP ve İYİ Parti ortak dil kullanıyor

A Haber
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Giriş: 23.06.2021 14:17
Güncelleme:23.06.2021 14:19
Siyaset üretemeyen muhalefet, son günlerde gerçek dışı iddia ve tehditlerini artırdı. Meral Akşener'in esnaf gezilerinde sahnelenen tiyatrolar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcılara yönelik tehdit dolu sözleri buna en somut iki örnek. Peki muhalefetin amacı ne? Cevabı A Haber’in hazırladığı özel haberde…
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