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Muğla'ya 15 milyar TL'lik dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 14.01.2023 14:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün dev yatırımların yapıldığı Muğla'ya geldi. Başkan Erdoğan, Muğla'da 15 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen 152 projenin açılışını yapıyor. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Türkiye Yüzyılı destanını Muğla’yla, Muğlalılarla birlikte yazacağız. Çünkü biliyoruz ki Muğla Türkiye Yüzyılı’na hazır" ifadelerine yer verdi. Toplu açılış töreni için Muğla'da bulunan Başkan Erdoğan halka hitap etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan "Sen bu teröristlerle dirsek dirsek gezdin dedi." Başkan Erdoğan ayrıca ordu komutanlarını hedef gösteren CHP lideri için "Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedi" ifadelerini kullandı. Muğla halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine katılanların sayısını açıklayan Başkan Erdoğan, rakamın 50 bine dayandığını bildirdi.
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