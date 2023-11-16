Muğla’da Kafes Operasyonu! Germiciler suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında elebaşlığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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