16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muğla’da Kafes Operasyonu! Germiciler suç örgütü çökertildi

Muğla’da Kafes Operasyonu! Germiciler suç örgütü çökertildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2023 09:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında elebaşlığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Germiciler suç örgütü çökertildi
Germiciler suç örgütü çökertildi
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Gazze’ye yardım eli!
Gazze'ye yardım eli!
Bebek katili Netanyahu’dan alçak iftira! Katliama sessiz kalmayan Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef aldı
Bebek katili Netanyahu'dan alçak iftira! Katliama sessiz kalmayan Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı
Başkan Erdoğan’dan Gazze paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Hapishanedeki işkenceyi paylaştı
Hapishanedeki işkenceyi paylaştı
Özgür Özel sıkıştı! Emanetçi misin?
Özgür Özel sıkıştı! "Emanetçi misin?"
Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman
Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman
İstanbul’da ’Filistin İçin Tek Yürek’ Zirvesi!
İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek' Zirvesi!
Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü
Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü
Sağlık Bakanı Koca Gazze için Mısır’da
Sağlık Bakanı Koca Gazze için Mısır'da
Daha Fazla Video Göster