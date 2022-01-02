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MSB'den TSK paylaşımı! "Duysun bunu kainatta herkes..."

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Giriş: 02.01.2022 18:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı. Paylaşıma, "Duysun bunu, kainatta herkes..." notu düşüldü.

MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı.

"DUYSUN BUNU, KAİNATTA HERKES..."

Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kainatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.

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Duysun bunu kainatta herkes...
"Duysun bunu kainatta herkes..."
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