MSB'den "Teğmenlere soruşturma" iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, "Teğmenlere tahkikat başlatıldı" iddiasını yalanladı. MSB, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." açıklamasında bulundu.

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