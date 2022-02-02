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MSB'den operasyon mesajı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

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Giriş: 02.02.2022 01:49
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında yeni bir operasyona işaret edilerek, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" denildi. Kısa saniyeler içinde bu açıklama Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Peki, bu PKK terör örgütüne yönelik bu geniş çaplı harekât nereye yapılıyor? İşte detaylar...
Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
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