MSB'den operasyon mesajı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında yeni bir operasyona işaret edilerek, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" denildi. Kısa saniyeler içinde bu açıklama Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Peki, bu PKK terör örgütüne yönelik bu geniş çaplı harekât nereye yapılıyor? İşte detaylar...