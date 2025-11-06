MSB’den misafir askeri öğrenciler açıklaması: Eğitim sonrası ülkelerine dönecekler

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin son verileri paylaştı. Suriye'nin kuzeyindeki Tel rıfat ve Münbiç'te teröristlere ait 715 kilometrelik tünelin imha edildiği, son bir haftada ise 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Hudutlarda son bir haftada 1 bin 38 kişinin yasa dışı geçişinin engellendiği, yıl başından bu yana bu sayının 56 bin 638'e ulaştığı vurgulandı. Bakanlık ayrıca, misafir askeri öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri döndüklerini kaydetti. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

