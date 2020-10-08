MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Tarihine kara bir leke eklemekte

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" ifadelerine yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir" denildi.



Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" denildi.