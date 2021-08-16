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MSB'de Afganistan toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Önceliğimiz personelin güvenliği

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2021 16:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı. Bakar Akar, "Önceliğimiz Afganistan'daki personelin güvenliği. Her türlü tedbir alındı." ifadelerini kullandı.
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